Successo per il Val Tidone Lentamente 2025 | in cantiere la nuova edizione
In programma un ciclo di escursioni che abbracciano un vasto territorio piacentino e pavese e che si svolgeranno da marzo a novembre, tantissime proposte per gli amanti del cammino lento Archiviato il "Val Tidone Lentamente - Edizione 2025" con un bilancio superiore alle aspettative, le guide Aigae organizzatrici delle escursioni nella Valtidone e nei territori limitrofi, con il "Comitato Storico Culturale Val Tidone" che ne cura la parte comunicativa e promozionale, annunciano la nuova edizione 2026. In questi mesi si sono svolti vari incontri organizzativi che hanno portato alla realizzazione di un calendario che prevede un ciclo di escursioni che abbracciano un vasto territorio piacentino e pavese e che si svolgeranno da marzo a novembre, con tantissime proposte per gli amanti del cammino lento.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Dal Passo della Crocetta a Pietra di Corvo: ultima escursione dell’anno con "Val Tidone Lentamente"
Con l’arrivo del Solstizio d’Inverno, chiudiamo l’anno con un’ultima avventura tra boschi, crinali e borghi dell’alta Valtidone.
Approvato il bilancio del Comune di Alta Val Tidone
Nell'ultima seduta prima delle festività natalizie, il Comune di Alta Val Tidone ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028 e il piano delle opere pubbliche.
Foto, materiali, vestiti, attrezzatura e tutto quanto fa.. Sagra della Torta di Pasta Frolla di Pecorara. Un dolce racconto che parte nel 1969 e non si interrompe mai. Se trovate del materiale e volete condividercelo, contattate il Comune di Alta Val Tidone alla mail - facebook.com facebook