Strage di via Mariti | Firenze ricorda le vittime con una cerimonia ufficiale

Il 16 febbraio 2024, Firenze ha commemorato le cinque vittime della strage di via Mariti, avvenuta due anni fa, per via di un incendio scoppiato in un appartamento. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle persone coinvolte, con la partecipazione della sindaca Sara Funaro e di alcune autorità locali. La commemorazione ha avuto luogo nel quartiere dove si è verificato il dramma, portando in strada familiari e cittadini.

FIRENZE – A due anni di stanza dalla strage di via Mariti – 16 febbraio 2024 – Il Comune di Firenze ha ricordato le cinque vittime con una cerimonia ufficiale, alla quale ha partecipato la sindaca, Sara Funaro, con alcune autorità. Presente anche l’imam, Izzedin Elzir. E’ stata u na cerimonia silenziosa, con la deposizione di una corona alla targa che riporta i nomi delle vittime, collocata qui un anno fa. “Momenti come questo parlano da soli. – ha detto la sindaca Funaro – Per questo abbiamo voluto una cerimonia silenziosa, nel ricordo delle persone che hanno perso la vita e nel rispetto verso i loro familiari, alcuni con noi oggi”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

