Strage a Bondi Beach così un uomo in maglia bianca ha disarmato uno dei killer – Il video

Durante una sparatoria a Bondi Beach, un uomo in maglia bianca ha avuto un ruolo decisivo disarmando uno dei responsabili. L'episodio, ripreso in un video, ha attirato l'attenzione internazionale, evidenziando l'atto di coraggio in una situazione di emergenza.

Un uomo in maglia bianca è riuscito a disarmare uno dei killer della sparatoria a Bondi Beach, in Australia. Non è chiaro se si tratti di un civile o di un agente di polizia in borghese, spiegano i media australiani. L’uomo approfitta di un momento di distrazione per prendere l’attentatore alle spalle e togliergli il fucile. L’uomo in maglia bianca gli punta poi l’arma contro, ma non lo colpisce e aspetta che si allontani. Lo sparatore si sposta a quel punto sul ponte, dove si trova il suo complice; lì verrà poi raggiunto dagli spari delle forze dell’ordine. A man at Bondi Beach literally grabbed a terrorist’s gun with his bare hands and saved countless lives. Open.online Attentato a Bondi Beach, strage alla festa ebraica di Hannukah. Herzog: “L’Australia agisca” - Due uomini hanno fatto fuoco sulla folla: almeno 10 i morti e 12 feriti. quotidiano.net

