Storico Trabucco di Molinella ‘mutilato’ | cime tagliate e rete da pesca rubata

Il Trabucco di Molinella, un antico modo di pesca nel Gargano, è stato danneggiato da atti di vandalismo e furto. Le cime sono state tagliate e parte della rete da pesca è sparita, lasciando il manufatto in condizioni critiche. I ladri hanno portato via materiali preziosi, compromettendo la tradizione locale.

Il Trabucco di Molinella, un simbolo del Gargano vandalizzato: cime recise e rete rubata a Vieste. Un atto di vandalismo e furto ha colpito lo storico Trabucco di Molinella a Vieste, nel cuore del Gargano. Ignoti hanno reciso le cime della struttura e rubato la rete da pesca, danneggiando un'importante testimonianza della tradizione marinara locale e sollevando interrogativi sulla sicurezza del patrimonio culturale della zona. L'associazione 'La Rinascita dei Trabucchi storici' ha denunciato l'accaduto e chiede un maggiore impegno da parte delle istituzioni per proteggere questi monumenti.