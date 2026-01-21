Belen Rodriguez a Napoli per i funerali di Enrico De Martino | Legati da un affetto di lunga data Le parole di Stefano in lacrime | Il miglior papà

Belen Rodriguez è stata a Napoli per i funerali di Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino, scomparso all'età di 61 anni. La cerimonia ha rappresentato un momento di ricordo e affetto, con le parole di Stefano che ha descritto il rapporto con il padre come molto forte. Enrico De Martino si è spento il 19 gennaio, dopo aver affrontato una malattia che aveva recentemente peggiorato le sue condizioni di salute.

È morto la mattina del 19 gennaio il papà di Stefano De Martino, Enrico. Aveva 61 anni. Enrico De Martino si era ammalato e recentemente le sue condizioni sono peggiorate. E oggi i parenti, gli amici e tante persone si sono strette attorno al conduttore e alla sua famiglia, a Torre Annunziata, per i funerali. Come racconta Fanpage, anche il figlio di Stefano, Santiago, era presente assieme alla mamma Belen Rodriguez per l’ultimo addio al nonno. Sempre stando al racconto di Fanpage, la conduttrice era molto commossa: “A Enrico la legava un affetto di lunga data, nonostante le recenti incomprensioni”, si legge sul sito con sede a Napoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Belèn a Napoli con Santiago per i funerali di Enrico De Martino, le lacrime di Stefano: “È stato il miglior papà”Belén Rodriguez è presente a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, per i funerali di Enrico De Martino, padre di Stefano D Martino.

Stefano De Martino, Belen Rodriguez con Santiago ai funerali di papà EnricoDurante i funerali di Enrico, padre di Stefano De Martino e Belen Rodriguez, si è assistito a un momento di riavvicinamento tra i due.

