Statale fra Oleggio e Lonate finiti i lavori | si transita di nuovo regolarmente

I lavori lungo la strada statale tra Oleggio e Lonate sono ufficialmente conclusi, permettendo ora di attraversare il tratto senza blocchi. Dopo settimane di interventi, i mezzi possono riprendere il normale percorso, offrendo maggiore sicurezza agli automobilisti. La riapertura è stata annunciata questa mattina, dopo che le operazioni di riparazione delle carreggiate sono state completate con successo.

Sono terminati i lavori lungo la strada statale fra Oleggio e Lonate: si torna finalmente a una normale circolazione. Ad darne annuncio è il sindaco di Oleggio Andrea Baldassini: da oggi, lunedì 16 febbraio, è riaperto in entrambi i sensi il ponte sul canale Villoresi. "I lavori sulla sede stradale sono terminati, - ha detto il primo cittadino - mancano alcune lavorazioni al di sotto e sui lati che però non comprometteranno il traffico passante".