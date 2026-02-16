Sergio Bonelli Editori ripropone nelle fumetterie TEX – I RIBELLI DI CUBA, una delle sue storie più apprezzate, dopo averla restaurata con cura. La decisione deriva dalla crescente richiesta dei fan, che desiderano riscoprire le avventure del celebre ranger in edizioni più moderne. La nuova versione presenta anche pagine a colori, per rendere più vividi i dettagli del fumetto.

Grazie a Sergio Bonelli Editori, sta ritornando un classico delle avventure del ranger più amato dei fumetti, ovvero TEX – I RIBELLI DI CUBA. Ecco il comunicato stampa: Dalla collana dei Texoni arriva in libreria e fumetteria dal 24 febbraio un altro capolavoro dedicato al Ranger: TEX – I RIBELLI DI CUBA, il gioiello firmato Guido Nolitta, Mauro Boselli e Orestes Suarez. Tex – I ribelli di Cuba-©Sergio Bonelli Editore Il giovane Matt Picard, figlio di un amico di Montales che lavora al Ministero della Guerra degli Stati Uniti, è stato rapito dai seguaci di una misteriosa setta che pratica il culto della santería. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sta tornando nelle fumetterie TEX – I RIBELLI DI CUBA, una delle sue migliori storie

