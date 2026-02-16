Sport paralimpica Sabatini | La mia è una storia di rinascita
Sabina Sabatini ha deciso di raccontare la sua esperienza di rinascita dopo aver superato un grave incidente, che l’ha costretta a rivedere completamente la sua vita. La campionessa paralimpica ha spiegato che il nuovo documentario le permette di condividere il percorso fatto, fatto di sfide e successi. Sabatini ha aggiunto che la sua storia può ispirare altre persone a non arrendersi di fronte alle difficoltà. Durante le riprese, ha ricordato un momento speciale in cui ha riacceso la speranza, nonostante le avversità.
(Adnkronos) – "Questo docufilm è una grande occasione per condividere la mia storia, una storia di rinascita. Ho sempre avuto la passione per lo sport e il sogno delle Olimpiadi, che poi si è trasformato a causa di un incidente stradale in cui ho perso la mia gamba sinistra. Non ho però perso la voglia
