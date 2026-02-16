Spinazzola riscrive una statistica dopo il gol in Napoli Roma | l’esterno sulle orme di Totti De Rossi e Insigne! Cosa ha fatto al Maradona
Leonardo Spinazzola ha segnato un gol decisivo durante il match tra Napoli e Roma, un risultato che ha fatto riscrivere una statistica importante. L’esterno giallorosso si avvicina ai grandi campioni come Totti, De Rossi e Insigne, dimostrando di essere tra i protagonisti di questa stagione. Al Maradona, il suo gol ha portato i tifosi a ricordare le imprese dei campioni che hanno lasciato il segno in quella stadio.
Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. Di chi si tratta Mercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Modric Milan, tutti pazzi per il croato: record e rinnovo! Il suo futuro passa dalla Champions? La mossa di Tare Pagelle Napoli Roma: Malen alieno, Spinazzola eterno. Prima volta (decisiva) per Alisson Santos VOTI Moviola Napoli Roma: Colombo non ha dubbi sul rigore. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Insigne al Maradona, tifoso gli chiede di tornare al Napoli: cosa ha risposto l’attaccante
Probabili formazioni Napoli Juve: le ultime sulle scelte di Spalletti al Maradona. Una possibile sorpresa, cosa ha in menteLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Malen lancia la Roma, Alisson la riprende: il Napoli salva il terzo posto #napoliroma x.com
Napoli-Roma, la carica della Curva B: «State onorando maglia e città» facebook