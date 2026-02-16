Spinazzola riscrive una statistica dopo il gol in Napoli Roma | l’esterno sulle orme di Totti De Rossi e Insigne! Cosa ha fatto al Maradona

Leonardo Spinazzola ha segnato un gol decisivo durante il match tra Napoli e Roma, un risultato che ha fatto riscrivere una statistica importante. L’esterno giallorosso si avvicina ai grandi campioni come Totti, De Rossi e Insigne, dimostrando di essere tra i protagonisti di questa stagione. Al Maradona, il suo gol ha portato i tifosi a ricordare le imprese dei campioni che hanno lasciato il segno in quella stadio.