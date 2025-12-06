Probabili formazioni Napoli Juve | le ultime sulle scelte di Spalletti al Maradona Una possibile sorpresa cosa ha in mente

Probabili formazioni Napoli Juve: quali sono le scelte di Spalletti per il match del Maradona. La sorpresa nella mente dell’allenatore. Il conto alla rovescia sta per terminare. Domani sera, alle ore 20:45, lo Stadio “Diego Armando Maradona” sarà il teatro della sfida più attesa della 14ª giornata di Serie A. Napoli e Juve si affrontano in un classico che vale tantissimo per la classifica e per l’orgoglio. Luciano Spalletti, il grande ex che torna nella città dello Scudetto, ha sciolto le riserve quasi su tutto, disegnando una formazione condizionata dalle assenze ma votata all’attacco. Lo riferisce Sky. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Probabili formazioni Napoli Juve: le ultime sulle scelte di Spalletti al Maradona. Una possibile sorpresa, cosa ha in mente

