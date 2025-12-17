Strage di Bondi Beach – Incriminato per terrorismo Naveed Akram a Sydney i funerali delle vittime

Naveed Akram è stato formalmente incriminato per terrorismo in relazione alla strage di Bondi Beach, avvenuta contro la comunità ebraica. A Sydney si tengono i funerali delle vittime di un attacco che ha sconvolto la città e l'intera nazione. L'episodio ha suscitato grande emozione e preoccupazione, evidenziando le tensioni legate ai temi della sicurezza e dell'integrazione.

© Ilfattoquotidiano.it - Strage di Bondi Beach – Incriminato per terrorismo Naveed Akram, a Sydney i funerali delle vittime È stato incriminato Naveed Akram, autore con il padre della strage di Bondi Beach contro la comunità ebraica. Sono 15 i capi d'accusa per terrorismo, omicidio e altre 40 imputazioni, tra cui lesioni personali gravi con intento di omicidio e esposizione pubblica di simboli terroristici, riferendosi all'Isis. La polizia del Nuovo Galles del Sud ha spiegato che Naveed "ha tenuto una condotta che ha causato morti, feriti gravi e messo in pericolo vite umane per promuovere una causa religiosa e incutere timore nella comunità". Durante la sparatoria con la polizia,il padre Sajid Akram è stato ucciso, mentre Naveed è rimasto gravemente ferito e ricoverato.

