Sono chiuse Il caso delle liste d’attesa bibliche in Emilia-Romagna per una prestazione medica

In Emilia-Romagna, le liste d’attesa sono infinite, e questo provoca proteste tra i cittadini. La causa principale sono le richieste di prestazioni mediche che superano le capacità delle strutture sanitarie. Molti pazienti devono aspettare mesi, a volte anche più di un anno, per ricevere un esame o un intervento. Le lunghe attese stanno creando insoddisfazione e sfiducia nel sistema sanitario regionale.
Liste d’attesa infinite diventate ormai prassi: il caso della sanità in Emilia-Romagna sta facendo discutere per la complessità nella gestione di richieste che sembrano essere superiori a quelle che il sistema può sopportare. O, forse, il problema è a monte nella catena organizzativa. La Regione guidata da Michele De Pascale non è l’unica che sta riscontrando problemi di questo tipo e pare che le Regioni rosse siano quelle con maggiori problemi nel nostro Paese. I tempi quasi biblici per la prenotazione di una visita sono diventati quasi la costante, anche quando i medici prescriventi indicano codici di urgenza che richiederebbero particolare solerzia per erogare la prestazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Anaao Emilia-Romagna: «La libera professione non è la causa delle liste d'attesa»
Liste d’attesa troppo lunghe, dati choc a Parma e in Emilia Romagna: 893.000 pazienti hanno rinunciato a curarsi per ragioni economiche
A Parma e in tutta l'Emilia Romagna, i numeri sui pazienti che rinunciano alle cure sono impressionanti.
