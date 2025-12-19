Sognavo Gettysburg on the road sui luoghi della guerra civile Usa

Sognavo Gettysburg, un viaggio tra i luoghi della guerra civile americana. Tre anni e 13 giorni prima, Abraham Lincoln era stato eletto alla Casa Bianca, scatenando un conflitto sanguinoso che avrebbe cambiato la storia degli Stati Uniti. Un percorso tra memoria e storia, tra battaglie e speranze di un paese in tumulto.

Tre anni e 13 giorni prima Abraham Lincoln era stato eletto alla Casa Bianca ed era stata una bomba, deflagrata in una guerra incivile (1861-1865). Il 19 novembre 1863 Lincoln arrivò in Pennsylvania sul campo dove fra il primo e il tre luglio si era combattuta una delle battaglie più sanguinose, decisive: Gettysburg. Più di 50mila morti. Splendeva il Sole, ma faceva freddo. All'inaugurazione del Cimitero dei soldati il presidente che aveva diviso il Paese cercò di riunirlo. Parlò due minuti: 271 parole raggruppate in 10 frasi con cui invece rifece gli Stati Uniti. Sì, perché il Discorso di Gettysburg è considerato un nuovo inizio.

