il sogno bianco alla scala nel cuore de il lago dei cigni su sky tg24 sky arte streaming now

Un viaggio esclusivo dietro le quinte della nuova produzione del capolavoro di?ajkovskij nella storica versione coreografica di Rudolf Nureyev, con Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko protagonisti, tra prove, emozioni e il lavoro invisibile della grande macchina teatrale del Teatro alla Scala, in onda su Sky TG24 il 25 dicembre e su Sky Arte il 27 dicembre, in streaming su NOW e disponibile on demand.. In arrivo IL SOGNO BIANCO – Dietro le quinte de “Il lago dei cigni” al Teatro alla Scala, un documentario di Chiara Ribichini, con la regia di Flavio Maspes e il montaggio di Fabio Ferri, prodotto da Sky TG24 in collaborazione con il Teatro alla Scala, per portare lo spettatore nel cuore della macchina teatrale che ha dato vita all’ultima produzione del celebre balletto. 🔗 Leggi su Digital-news.it

