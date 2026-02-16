Simulazione Bastoni deve essere convocato in nazionale? Spalletti è netto e manda un messaggio anche a Gattuso

Luciano Bastoni ha simulato un fallo durante l’ultima partita, e questa azione ha scatenato un acceso dibattito. L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha detto chiaramente che il giocatore deve essere convocato in Nazionale, lasciando intendere che la sua sincerità in campo è importante. Spalletti ha anche lanciato un messaggio diretto a Rino Gattuso, sottolineando come Bastoni meriti fiducia e attenzione, soprattutto dopo quell’episodio. La discussione ha preso piede proprio mentre si preparava la sfida di Champions League tra Galatasaray e Juventus.

Spalletti: Le simulazioni offendono il calcio. Bastoni in Nazionale? Gattuso deve essere libero di scegliere. Su Icardi e Osimhen...Dal Centro sportivo Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park di Istanbul, Luciano Spalletti ha presentato la gara d'andata dei playoff di Champions League contro il Galatasaray: Noi dobbiamo essere pron ... Bastoni in Nazionale? Spalletti: Gattuso libero di portare chi vuole. Simulazione offende il calcioNon c'è fine a Inter-Juventus. Come era inevitabile, anche a due giorni di distanza si continua a parlare dell'episodio che ha coinvolto. Marotta:" Bastoni va giustificato, la Juve con una simulazione andò in Champions" Marotta: "Gesto di Bastoni non leale, con una simulazione la Juve ha guadagnato 70 milioni"