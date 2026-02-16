Simeone respinge la richiesta di Oblak dopo l’Atletico stordito dal Rayo

Simeone ha deciso di non accontentare la richiesta di Oblak, dopo che l’Atletico Madrid ha subito una pesante sconfitta contro il Rayo Vallecano. L’allenatore ha preferito mantenere il portiere titolare, nonostante le lamentele di Oblak, che sperava di essere sostituito. La squadra madrilena è uscita dal campo visibilmente scossa, dopo aver perso 3-0 in casa.

2026-02-16 00:26:00 Non si placano le voci a seguito dell'ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: È stato un pomeriggio castigo per l'Atletico. L'Atletico Madrid è tornato con i piedi per terra con un enorme botto dopo essere stato travolto 3-0 dal Rayo Vallecano, tre giorni dopo aver battuto il Barcellona 4-0 in Copa del Rey. Gli uomini di Diego Simeone hanno un piede nella finale di Copa dopo la loro netta vittoria nell'andata della semifinale, ma i loro sforzi in quella partita sembravano averli raggiunti quando sono crollati davanti a una pesante sconfitta a Vallecas.