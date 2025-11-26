Atletico Madrid Inter | non solo Oblak mister Simeone rischia di perdere altri due perni

Inter News 24 Grossi problemi per il Cholo Simeone in vista di Atletico Madrid Inter di questa sera. Oltre al portiere rischia di perdere altri due elementi fondamentali. L’ Atletico Madrid, avversario dell’ Inter nella sfida serale di Champions League, affronta l’impegno con diverse incertezze di formazione. Come riportato da Tuttosport, il maggiore punto interrogativo riguarda il portiere sloveno Jan Oblak, che difficilmente sarà in campo questa sera, come da lui stesso lasciato intendere. È confermata l’assenza del duttile centrocampista spagnolo Marcos Llorente. Si aggiunge ai box anche Giuliano Simeone, giovane attaccante argentino e figlio del tecnico, alle prese con un fastidio al ginocchio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Atletico Madrid Inter: non solo Oblak, mister Simeone rischia di perdere altri due perni

