Sicurezza stradale Giana Aspi | Ambra esempio come tenacia sportiva riesca a far superare difficoltà vita

Ambra, testimonial di Aspi, ha subito un incidente stradale che le ha cambiato la vita, ma la sua determinazione sportiva l’ha aiutata a riprendersi. La ragazza ha ripreso a correre e partecipare a maratone, dimostrando come la forza di volontà possa superare le avversità più dure. La sua storia ispira molti a non arrendersi di fronte alle difficoltà.

Milano, 16 feb. (Adnkronos) - “Ambra, che è la nostra testimonial, è un esempio eclatante di come la qualità sportiva della tenacia riesca a far superare tutte le difficoltà della vita, che nel suo caso sono arrivate a seguito di un incidente stradale. Da qui ci colleghiamo al tema della sicurezza, che per noi è un must ed è il motivo per il quale lavoriamo ogni giorno: garantire l'utilizzo sicuro della nostra infrastruttura autostradale”. Così Arrigo Giana, amministratore delegato di Aspi - Autostrade per l'Italia, alla proiezione in anteprima del docufilm “Ambra Sabatini. A un metro dal traguardo”, presso il Salone d'Onore di Casa Italia alla Triennale di Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sicurezza stradale, Giana (Aspi): "Ambra esempio come tenacia sportiva riesca a far superare difficoltà vita" Milano Cortina, Giana (Ad Aspi): "Autostrade fondamentali per accoglienza e mobilità durante giochi" – Il video Durante la conferenza stampa, il presidente di Aspi ha ricordato quanto siano cruciali le autostrade per garantire l’accoglienza e la mobilità durante i prossimi Giochi di Milano Cortina. Addio a ’Flora del Gallo d’oro’. Ha fatto la storia della ristorazione: "Un esempio di sacrificio e tenacia" Savignano piange la scomparsa di Flora Serafini, conosciuta come Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Aspi a Casa Italia con Ambra Sabatini: il docufilm sulla sicurezza stradale e la resilienza. Sicurezza stradale, Giana (Aspi): Ambra esempio come tenacia sportiva riesca a far superare difficoltà vitaMilano, 16 feb. (Adnkronos) - Ambra, che è la nostra testimonial, è un esempio eclatante di come la qualità sportiva della tenacia riesca a far ... iltempo.it ASPI lancia Guida senza rischi: al via la nuova campagna sulla sicurezza stradaleASPI presenta Guida senza rischi: al via la nuova campagna sulla sicurezza stradale con la Polizia di Stato e la testimonianza di Ambra Sabatini Si è svolta oggi la presentazione ufficiale di Guida ... affaritaliani.it Presentato il Piano comunale sulla sicurezza stradale: al centro pedoni, studenti, anziani e ciclisti. In arrivo Zone 30 diffuse, interventi davanti alle scuole, un catasto digitale dei passaggi pedonali e una nuova vernice bicomponente per rendere le strisce più d - facebook.com facebook