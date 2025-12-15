Addio a ’Flora del Gallo d’oro’ Ha fatto la storia della ristorazione | Un esempio di sacrificio e tenacia

Savignano piange la scomparsa di Flora Serafini, conosciuta come

Savignano piange "La Flora del Gallo d’Oro", storica e amata ristoratrice locale. L’altro ieri, infatti, è scomparsa a 90 anni appena compiuti Flora Serafini, ricordata appunto anche nell’annuncio funebre come "La Flora del Gallo d’Oro". La piangono la figlia Cinzia, il genero Valerio, i nipoti Serena e Gabriele, la sorella Luciana e i tanti amici e clienti che l’hanno conosciuta e hanno avuto modo di apprezzare la sua cordialità e la sua professionalità. Toccante il ricordo che, via social, ha tracciato la figlia Cinzia: "Oggi con il dolore nel cuore ci ha lasciato la mia mamma a 90 anni appena compiuti: 12. Ilrestodelcarlino.it

Samsung. . Aspettiamo i Giochi Olimpici Invernali #MilanoCortina2026 insieme a Flora Tabanelli. #GalaxyZFlip7 - facebook.com facebook