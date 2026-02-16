Si attiva l' allarme anti-stalking in discoteca ventenne inseguiva una ragazza al mare | arrestato

Una ragazza di 22 anni ha chiesto aiuto dopo essere stata inseguita in spiaggia da un ragazzo di 20 anni, che aveva già tentato di avvicinarla in discoteca alcuni giorni prima. La polizia ha ricevuto la chiamata alle 3.30 di notte tra sabato e domenica, quando l’uomo è stato fermato mentre continuava a seguirla lungo la riva. Durante l’intervento, gli agenti hanno attivato il sistema anti-stalking, impedendo che la situazione peggiorasse.

L'attivazione dell'allarme anti-stalking è arrivato nel cuore della notte, intorno alle 3.30 della notte tra sabato e domenica. Si tratta di un sistema di sicurezza, che si è attivato avvisando i Carabinieri di Forlì, che a loro volta hanno allertato i colleghi di Cervia, informandoli che il dispositivo anti-stalking in dotazione ad una ragazza di appena vent'anni, residente nel forlivese, aveva segnalato la presenza del suo presunto persecutore all'interno di una discoteca di Cervia, dove la giovane stava trascorrendo la serata.

Un giovane di 20 anni è stato arrestato in una discoteca dopo che l’allarme anti-stalking si è attivato, segnalando una situazione di ossessione nei confronti di una ragazza.

