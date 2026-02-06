Poste Italiane down | migliaia di italiani bloccati fuori dai servizi pubblici per ore

Oggi migliaia di italiani si sono trovati senza accesso ai servizi di Poste Italiane. Per diverse ore, molte persone sono rimaste bloccate fuori da conti, pagamenti e pratiche online, creando disagi e confusione. La causa del guasto non è ancora stata chiarita ufficialmente, ma l’intera giornata ha evidenziato quanto sia fragile la rete digitale del paese. La situazione ha causato disservizi anche in altri servizi pubblici che dipendono dai sistemi di Poste Italiane.

Il 6 febbraio 2026 resterà nella memoria collettiva come un venerdì nero per la digitalizzazione italiana. Dalle 9:30 del mattino, il sistema di autenticazione gestito da Poste Italiane ha subito un collasso improvviso e totale, trasformando quello che doveva essere un normale giorno lavorativo in un'odissea digitale per milioni di cittadini. L'accesso ai servizi della pubblica amministrazione, alle pratiche fiscali, alle operazioni bancarie e a decine di portali istituzionali è stato improvvisamente negato, lasciando un intero paese in balia di un blackout senza precedenti. Non si è trattato di un semplice rallentamento o di qualche minuto di attesa in più.

