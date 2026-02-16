Serie A | Infortuni al Napoli Inter difende Bastoni e nuove sfide per arbitri e strategie di gioco

Serie A: al Centro dell’Azione, tra Infortuni, Polemiche e Nuove Strategie di Visione. La ventiseiesima giornata di Serie A si apre con una triplice offerta televisiva su, che trasmetterà tre incontri chiave. Gli abbonati potranno seguire le partite attraverso decoder Q, la smart TV Glass o in streaming con Go, sottolineando una crescente flessibilità nell’accesso ai contenuti sportivi. L’attenzione, però, va oltre il campo da gioco, con il Napoli alle prese con un’emergenza infortuni e l’Inter costretta a difendere il proprio giocatore dalle critiche mediatiche. Napoli, Emergenza Infortuni e la Scommessa Alisson Santos.🔗 Leggi su Ameve.eu

La 25ª giornata di Serie A si apre con grandi sfide.

Wesley, infortunio alla caviglia in Napoli-Roma. Le newsNell’azione che ha portato al rigore per i giallorossi, poi trasformato da Malen, il brasiliano si è infortunato: Wesley, lanciato verso la porta, è stato atterrato da Rrahmani (che si è fatto male ne ... sport.sky.it

Rrahmani, procura il rigore su Wesley e si fa male: out al 72' di Napoli-RomaAltro infortunio nel Napoli. Nell’azione che ha portato al rigore per la Roma (poi segnato da Malen), Rrahmani ha atterrato Wesley. Il brasiliano è uscito per un problema alla caviglia sinistra: il di ... sport.sky.it

In Serie B Spezia al secondo posto per infortuni muscolari durante la stagione preceduto solamente dalla Sampdoria E anche i recuperi sollevano dubbi... - facebook.com facebook