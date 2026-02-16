Senza consenso è stupro | la protesta delle piazze contro la legge Bongiorno

Nella giornata di domenica 15 febbraio 2026, migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città italiane, tra cui Napoli, Roma e Milano, per protestare contro la proposta di legge della senatrice Giulia Bongiorno. La manifestazione nasce dalla convinzione che le modifiche alla normativa sulla violenza sessuale possano ridurre la tutela delle vittime. I partecipanti hanno esposto cartelli con slogan come “Senza Consenso è Stupro” e hanno chiesto di fermare le modifiche che, secondo loro, potrebbero rendere più difficile dimostrare i casi di violenza. La protesta si è svolta anche in risposta alle preoccupazioni crescenti tra

"Senza Consenso è Stupro": Le Piazze Italiane Contro la Riforma Bongiorno sulla Violenza Sessuale. Napoli, Roma, Milano e altre città italiane sono state teatro di proteste domenica 15 febbraio 2026, contro le modifiche proposte alla legge sulla violenza sessuale, contenute in un disegno di legge presentato dalla senatrice leghista Giulia Bongiorno. Le manifestazioni, promosse da associazioni femministe, centri antiviolenza e sindacati, contestano la ridefinizione del concetto di consenso, considerata un passo indietro nella tutela dei diritti delle donne e una complicazione per le denunce.