Se l’Europa resta con queste regole finirà per disgregarsi
Giovanni Tria avverte che, se l’Europa mantiene le attuali regole, rischia di sgretolarsi. L’ex ministro spiega che la mancanza di coesione sta portando i paesi a muoversi singolarmente, come dimostra il recente aumento delle decisioni autonome sui fondi di emergenza.
L’ex ministro Giovanni Tria: «I Volenterosi sono stati un punto di svolta, ora ogni Stato va per conto suo. L’asse italo-tedesco rafforzerà le imprese». I capi di Stato e di governo europei si sono riuniti nelle stesse stanze del castello di Alden Biesen, lì dove nel Seicento sedevano i membri dell’ordine teutonico. Oggi i Paesi europei hanno scelto le Fiandre per provare a costruire una nuova Europa, perché il tempo è scaduto e l’economia del continente ha necessità di rialzarsi: il rischio è quello di soccombere. Lo sa bene Giovanni Tria, economista ed ex ministro dell’Economia del primo governo Conte. 🔗 Leggi su Laverita.info
Il destino della Groenlandia è al centro di tensioni tra Stati Uniti e Europa.
Utilizzare l'intelligenza artificiale per creare immagini può comportare rischi legali significativi.
