Giovanni Tria avverte che, se l’Europa mantiene le attuali regole, rischia di sgretolarsi. L’ex ministro spiega che la mancanza di coesione sta portando i paesi a muoversi singolarmente, come dimostra il recente aumento delle decisioni autonome sui fondi di emergenza.

L’ex ministro Giovanni Tria: «I Volenterosi sono stati un punto di svolta, ora ogni Stato va per conto suo. L’asse italo-tedesco rafforzerà le imprese». I capi di Stato e di governo europei si sono riuniti nelle stesse stanze del castello di Alden Biesen, lì dove nel Seicento sedevano i membri dell’ordine teutonico. Oggi i Paesi europei hanno scelto le Fiandre per provare a costruire una nuova Europa, perché il tempo è scaduto e l’economia del continente ha necessità di rialzarsi: il rischio è quello di soccombere. Lo sa bene Giovanni Tria, economista ed ex ministro dell’Economia del primo governo Conte. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Se l’Europa resta con queste regole finirà per disgregarsi»

Il destino della Groenlandia è al centro di tensioni tra Stati Uniti e Europa.

Utilizzare l’intelligenza artificiale per creare immagini può comportare rischi legali significativi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.