Attenzione se generi queste immagini con l’AI rischi grosso | i controlli sono strettissimi

Da cityrumors.it 9 gen 2026

Utilizzare l’intelligenza artificiale per creare immagini può comportare rischi legali significativi. I controlli sono rilevanti e le sanzioni possono essere severe. È importante essere consapevoli delle normative vigenti e agire nel rispetto delle regole per evitare conseguenze legali.

Un messaggio chiaro, lanciato agli utenti che utilizzano l’Intelligenza Artificiale: chi genera questo tipo di immagine può rischiare sanzioni e multe. E non solo. Un aiuto concreto per il presente ed il futuro, o un nemico da combattere? I dubbi sull’Intelligenza Artificiale continuano ad accompagnare esperti ed addetti ai lavori. Da una parte gli integralisti che tendono a distruggerla e a criticarla (temendo che lentamente possa sostituire numerosi lavoratori), dall’altra gli innovatori convinti di avere tra le mani un mezzo importante e in grado di aiutare tutti i cittadini dal punto di vista lavorativo e personale. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

