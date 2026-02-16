Sci di fondo Barp fa l’impresa | bronzo olimpico dopo 20 anni e un’adolescenza sacrificata per il sogno di una medaglia

Elia Barp, il bronzo che risveglia lo sci di fondo italiano: «Ho sacrificato l’adolescenza per questo sogno». Elia Barp, ventitreenne fondista bellunese, ha regalato all’Italia una storica medaglia di bronzo nella staffetta 4×7,5 chilometri alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Un successo che interrompe un digiuno di vent’anni nel fondo, dopo l’oro a Torino 2006, e che apre nuove prospettive per una disciplina in cerca di rilancio. Dalla Val di Fiemme all’abbraccio di Trichiana: l’emozione di una medaglia attesa. La gioia esplode a Trichiana, il paese natale di Elia Barp, in provincia di Belluno.🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui la diretta delle gare di sci di fondo a Oberhof 2026, con aggiornamenti su risultati e protagonisti.

Segui la diretta dei 20 km di sci di fondo in Goms 2026, con focus su Klaebo e Barp.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Elia Barp e Davide Graz, chi sono i due fondisti bronzo in staffetta: lo sci, il rock, i film di Will Smith, i poster di Pietro Piller Cottrer e Silvio Fauner; Sci di fondo - Elia Barp lancia l'Italia prima di Milano Cortina 2026: Pronti a dimostrare al mondo che possiamo andare forte; Staffetta Italia sci di fondo uomini bronzo a Milano Cortina 2026 · Risultati Olimpiadi oggi; Da Barp a Pellegrino: chi sono i 4 eroi della staffetta di fondo.

Elia Barp entra nella storia dello sci di fondo con il bronzo nella staffetta. La mamma: «Per il sogno della medaglia ha sacrificato l’adolescenza»TRICHIANA (BELLUNO) - «L’ultimo abbraccio? L’ho salutato il giorno di Natale, già a Santo Stefano era ripartito. E oggi l’ho visto sul podio». La mamma di ... ilgazzettino.it

Sci di fondo, Italia di bronzo nella staffetta maschile. Federico Pellegrino trascina gli azzurri sul podio ai Giochi OlimpiciCapitan Pellegrino trascina l’Italia sul podio ai Giochi Olimpici. Il quartetto maschile formato da Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo e il monumentale Federico Pellegrino chiude ... ilmessaggero.it

Staffetta da sogno: l'Italia dello sci di fondo compie l'impresa e conquista uno splendido bronzo nella staffetta 4x7,5 km. Insieme a Barp, Carollo e al capitano Pellegrino, il sappadino Davide Graz ha regalato all'Italia la 19esima medaglia di questi Giochi. #ioso facebook

Gli azzurri dello sci di #fondo hanno conquistato la medaglia di bronzo nella #staffetta 4x7,5 km maschile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. L’ultimo giro di Federico Federico Pellegrino ha permesso all’Italia di salire sul podio, dietro alla x.com