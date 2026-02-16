Scaroni | Il nuovo stadio lo facciamo per i nostri tifosi e per le nostre casse

Paolo Scaroni ha annunciato che il nuovo stadio di Milano nascerà per soddisfare i tifosi e rafforzare le finanze del club, dopo aver rivelato una doppia strategia di progetto. La scelta di costruire una struttura moderna e funzionale nasce dall’esigenza di migliorare l’esperienza degli spettatori e di assicurare entrate stabili, con un nuovo impianto che potrebbe essere pronto entro i prossimi anni.

San Siro Rinasce: Scaroni Rivela la Doppia Strategia per il Nuovo Stadio di Milano. Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha ribadito che il progetto del nuovo stadio di Milano, condiviso da Inter e Milan, è un investimento strategico che mira a soddisfare i tifosi e garantire la sostenibilità economica dei due club. L’intervento, presentato come una tappa cruciale per la riqualificazione urbana della città, ambisce a trasformare l’area di San Siro in un polo attrattivo e multifunzionale, capace di generare nuove opportunità di sviluppo economico e sociale. Un Progetto Urbanistico di Rilevanza Nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha condiviso le sue aspettative sul nuovo stadio San Siro, recentemente acquistato da Inter e Milan.

