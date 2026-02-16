Scaroni | Il nuovo stadio lo facciamo per i nostri tifosi e per le nostre casse
Paolo Scaroni ha annunciato che il nuovo stadio di Milano nascerà per soddisfare i tifosi e rafforzare le finanze del club, dopo aver rivelato una doppia strategia di progetto. La scelta di costruire una struttura moderna e funzionale nasce dall’esigenza di migliorare l’esperienza degli spettatori e di assicurare entrate stabili, con un nuovo impianto che potrebbe essere pronto entro i prossimi anni.
San Siro Rinasce: Scaroni Rivela la Doppia Strategia per il Nuovo Stadio di Milano. Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha ribadito che il progetto del nuovo stadio di Milano, condiviso da Inter e Milan, è un investimento strategico che mira a soddisfare i tifosi e garantire la sostenibilità economica dei due club. L’intervento, presentato come una tappa cruciale per la riqualificazione urbana della città, ambisce a trasformare l’area di San Siro in un polo attrattivo e multifunzionale, capace di generare nuove opportunità di sviluppo economico e sociale. Un Progetto Urbanistico di Rilevanza Nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Scaroni sul nuovo stadio: “Ci aspettiamo il doppio dei ricavi, San Siro sarà…”
Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha condiviso le sue aspettative sul nuovo stadio San Siro, recentemente acquistato da Inter e Milan.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Scaroni: «Il nuovo stadio lo facciamo per i nostri tifosi e per le nostre casse»L’impianto realizzato da Inter e Milan «sarà la terza tappa urbanistica di Milano, dopo Porta Nuova e dopo CityLife». calcioefinanza.it
Milan, Scaroni: Con l'Inter rappresentiamo Milano nel mondo. Da Marotta devo prendere lezioniPaolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato dal palco dell'evento Your Next Milano 2026 dalla Triennale di Milano. Queste le sue parole raccolte. tuttomercatoweb.com
