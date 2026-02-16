Sarsina un proiettore per il cinema parrocchiale donato da Confartigianato per il Sociale
Confartigianato per il Sociale ha donato un nuovo proiettore digitale al cinema parrocchiale di Sarsina, per permettere alla struttura di continuare a offrire serate di film alla comunità. La donazione nasce dalla volontà di sostenere le iniziative culturali locali e di coinvolgere più persone nelle attività della parrocchia. La decisione di acquistare il nuovo apparecchio è stata presa per garantire una migliore qualità delle proiezioni e attirare un pubblico più ampio, specialmente tra i giovani.
A promuovere e coordinare l’iniziativa è stato Claudio Alessandrini, presidente di Confartigianato Valle Savio, da anni anche volontario del cinema parrocchiale, dove con cadenza mensile cura personalmente la proiezione dei film. È stato lui a farsi promotore della raccolta fondi, coinvolgendo il Consiglio del cinema, la Bcc di Sarsina e Confartigianato per il Sociale, costruendo una rete di collaborazione concreta ed efficace che ha portato a un risultato importante per l’intera cittadinanza. Per celebrare il traguardo raggiunto è stata organizzata una serata di ringraziamento, presente il sindaco Enrico Cangini, occasione per ribadire il valore del cinema come luogo di aggregazione e punto di riferimento culturale per la comunità di Sarsina.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
