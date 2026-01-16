Donato un proiettore di ultima generazione al Centro diurno Psicopatologia dell’adolescenza

Da cesenatoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Centro diurno Psicopatologia dell’adolescenza La Meridiana dell’Ausl della Romagna ha ricevuto in dono un proiettore 4K di ultima generazione dall’associazione Retropop Live Aps. Questo strumento contribuirà a migliorare le attività educative, espressive e relazionali offerte ai giovani, favorendo un ambiente più stimolante e innovativo per il percorso di crescita e supporto degli adolescenti.

🔗 Leggi su Cesenatoday.it

