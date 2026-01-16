Donato un proiettore di ultima generazione al Centro diurno Psicopatologia dell’adolescenza

Il Centro diurno Psicopatologia dell’adolescenza La Meridiana dell’Ausl della Romagna ha ricevuto in dono un proiettore 4K di ultima generazione dall’associazione Retropop Live Aps. Questo strumento contribuirà a migliorare le attività educative, espressive e relazionali offerte ai giovani, favorendo un ambiente più stimolante e innovativo per il percorso di crescita e supporto degli adolescenti.

Il Centro diurno Psicopatologia dell'adolescenza La Meridiana dell'Ausl della Romagna ha ricevuto in dono un proiettore 4K di ultima generazione dall'associazione culturale Retropop Live Aps, "un gesto che rafforza concretamente le opportunità educative, espressive e relazionali offerte agli.

