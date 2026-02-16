Saronno l’incredibile vicenda della donna picchiata dal richiedente asilo che vive sotto casa Giordano sbotta in diretta

A Saronno, Alessandra Zampa ha subito una violenta aggressione da parte di un richiedente asilo che abita proprio sotto casa, e Mario Giordano si è infuriato durante la trasmissione in diretta. La donna è stata colpita più volte nel pomeriggio di ieri, mentre il suo aggressore si trovava nell’appartamento vicino. La vicenda ha fatto scalpore e ha portato l’attenzione sulla presenza di migranti nel quartiere. I residenti sono preoccupati per la sicurezza e chiedono interventi immediati alle autorità. La scena è stata ripresa anche da alcuni vicini, che hanno assistito alla lite.

Saronno, richiedente asilo violento, sindaca dal prefetto, mentre i carabinieri portano via l'uomoA Saronno, un richiedente asilo coinvolto in un episodio violento ha provocato l'intervento diretto della sindaca, chiamata dal prefetto, mentre i carabinieri lo hanno accompagnato fuori dal municipio. Nella serata di ieri la vicenda di Alessandra Zampa, residente a Saronno, è approdata in prima serata su Fuori dal coro, il programma di approfondimento. Richiedente asilo di Cascina Colombara, Obiettivo Saronno chiede chiarezza: No a rimpalli e silenziLa lista civica di Novella Ciceroni interviene sulla vicenda del richiedente asilo che preoccupa gli abitanti del quartiere e chiede all'Amministrazione Pagani risposte concrete e trasparenza.