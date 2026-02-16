Sardegna operazione Cavallo Pazzo | 14 arresti per droga rapine e corruzione coinvolto un funzionario pubblico

La Polizia di Stato ha arrestato quattordici persone in Sardegna, tra cui un funzionario pubblico, nell’ambito dell’operazione “Cavallo Pazzo” avvenuta questa settimana. La vasta indagine ha smascherato un giro di droga, rapine e episodi di corruzione che coinvolgevano diversi settori della comunità locale. Le forze dell’ordine hanno sequestrato armi, denaro e sostanze stupefacenti durante le perquisizioni nelle case e nei locali dei sospettati.

Sardegna sotto shock: droga, rapine e corruzione, 14 arresti nell'operazione "Cavallo Pazzo". Un'ampia operazione della Polizia di Stato ha scosso la Sardegna, portando all'arresto di quattordici persone accusate di traffico di droga, rapine a mano armata, atti persecutori e reati contro la Pubblica Amministrazione. L'indagine, denominata "Cavallo pazzo", ha svelato un'organizzazione criminale radicata nel territorio cagliaritano, con ramificazioni in diverse città della provincia, e ha coinvolto anche un amministratore pubblico locale. L'amministratore pubblico avrebbe inoltre fornito indicazioni per la realizzazione di un furto o di una rapina in abitazione ai danni della stessa vittima degli incendi. Al termine dell'operazione "Cavallo pazzo" i poliziotti della Squadra mobile di Cagliari hanno eseguito 8 misure di custodia cautelare in carcere, 5 arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico e un obbligo di presentazione alla polizia giudizia