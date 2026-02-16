Sanremo 2008 l' ultima sfortunata volta di Baudo L' inizio turbato dalla tragedia dei fratelli di Gravina il crollo degli ascolti e lo sfogo di Pippo

Pippo Baudo ha condotto l’ultima volta il Festival di Sanremo nel 2008, a causa di ascolti in calo e di un inizio segnato dalla tragica morte dei fratelli di Gravina. Durante la serata, il pubblico ha assistito anche allo sfogo del presentatore, mentre le polemiche e i problemi tecnici hanno dominato la scena. La kermesse di quell’anno si è rivelata una delle più difficili per il popolare conduttore, che ha visto sfumare il suo ultimo appuntamento con il festival.

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Sanremo è Sanremo. Ma ci sono stati degli anni in cui lo è stato un po’ meno, con il pubblico che non ha risposto ‘presente’, voltando le spalle all’evento per eccellenza. In questa nuova rubrica, intitolata “Sanremo flop”, faremo un’immersione nei Festival del terzo millennio che hanno goduto – usando un eufemismo - di poca fortuna Il viaggio nei Festival più sfortunati continua con il racconto dell’edizione del 2008. La cinquantottesima in assoluto, la tredicesima (ed ultima) di Pippo Baudo. Furono 20 i big in gara, ai quali si aggiunsero 14 nuove proposte.🔗 Leggi su Today.it Katia Ricciarelli parla dei rapporti col figlio di Pippo Baudo, poi lo sfogo: "Fatto figura dell'imbecille" Katia Ricciarelli, ospite a Verissimo, ha affrontato il tema dei suoi rapporti con il figlio di Pippo Baudo, Alessandro. Pippo Baudo, al Festival di Sanremo lo show evento per ricordare il signore dei presentatori Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Enrico Nigiotti a Sanremo 2026: quando non sai volare, resta la musica; Pucci lascia Sanremo e accende la miccia politica: Meloni parla di deriva illiberale, La Russa lo chiama; Rossella Brescia/ La rottura con l'ex compagno Luciano Cannito e il dolore per la morte del padre. Sarà Andrea Bocelli il grande protagonista musicale dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2026. - facebook.com facebook