Katia Ricciarelli parla dei rapporti col figlio di Pippo Baudo poi lo sfogo | Fatto figura dell' imbecille

Katia Ricciarelli, ospite a Verissimo, ha affrontato il tema dei suoi rapporti con il figlio di Pippo Baudo, Alessandro. Nel corso dell’intervista, la cantante ha condiviso il suo punto di vista e ha anche espresso un suo personale sfogo, commentando alcune recenti situazioni che l’hanno vista coinvolta. Un dialogo sincero che offre uno sguardo sulla sua vita privata e sulle relazioni con alcune figure del mondo dello spettacolo.

Katia Ricciarelli è tornata a parlare di Pippo Baudo. La soprano è stata intervistata a Verissimo il 18 gennaio 2026, giorno in cui ha compiuto 80 anni e data in cui avrebbe ipoteticamente festeggiato 40 anni di matrimonio con il conduttore catanese. Rispetto all’ultima ospitata nel programma condotto da Silvia Toffanin, ha usato toni molto più morbidi nei confronti delle persone rimaste vicine al compianto “re della tv” negli ultimi anni della sua vita. Verissimo, Katia Ricciarelli ricorda Pippo Baudo: "Una grande mancanza" Ricciarelli: "Avrei preferito non fare la figura dell'imbecille" I rapporti con Alessandro Baudo Verissimo, Katia Ricciarelli ricorda Pippo Baudo: “Una grande mancanza” “Oggi sarebbero 40 anni di matrimonio con Pippo, ci siamo sposati il 18 di gennaio di 40 anni fa, nel giorno del mio compleanno“, ha ricordato Ricciarelli. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Katia Ricciarelli parla dei rapporti col figlio di Pippo Baudo, poi lo sfogo: "Fatto figura dell'imbecille" Leggi anche: Katia Ricciarelli ricorda Pippo Baudo: "Coltivo rose e una a Natale la dedicherò a lui". Poi parla della sua enorme gelosia Leggi anche: Katia Ricciarelli su Pippo Baudo: “Facevo le valige ma poi speravo mi fermasse, non lo faceva e andavo in hotel” Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. tra poco a Verissimo A Verissimo la gioia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, in attesa della loro seconda bambina. Nel giorno del suo ottantesimo compleanno sarà in studio, con la sua luminosa carriera e la sua storia, Katia Ricciarelli. Ma non sarà la s - facebook.com facebook 18/01/1986 – Il conduttore televisivo Pippo Baudo sposa a Militello la cantante lirica Katia Ricciarelli #accaddeoggi x.com

