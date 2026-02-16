Samsung prepara evento unpacked con un dispositivo galaxy scomparso

Samsung ha rimosso il Galaxy Buds 3 dal suo negozio online negli Stati Uniti, probabilmente a causa di problemi di produzione. La decisione ha sorpreso molti clienti, soprattutto perché il prodotto era stato promosso con grande entusiasmo. Alcuni rivenditori segnalano che il dispositivo non appare più nemmeno tra le opzioni disponibili, lasciando aperta la domanda su eventuali ritardi o cancellazioni. La casa sudcoreana ha annunciato un evento unpacked in cui presenterà nuovi dispositivi, ma ancora non ha spiegato il motivo di questa scomparsa improvvisa.

introduzione: una modifica significativa interessa il catalogo di Samsung negli Stati Uniti, dove il modello galaxy buds 3 è scomparso dal negozio online. l'approfondimento osserva cosa è cambiato nella pagina prodotto, quali modelli restano disponibili e quali scenari potrebbero delinearsi in vista del lancio dei prossimi auricolari e della linea buds 4 durante l'evento di lancio imminente. galaxy buds 3 rimosso dallo store usa. fonti indipendenti hanno rilevato che il modello galaxy buds 3 non è più presente nello store statunitense di samsung. la pagina prodotto non risulta più accessibile e, tentando di aprirla direttamente, si viene reindirizzati alla sezione dedicata ai galaxy buds 3 pro.