Galaxy unpacked samsung annuncia l’evento per l’ultima settimana di febbraio

Samsung ha annunciato che il suo evento Galaxy Unpacked si terrà nell’ultima settimana di febbraio. L’azienda svelerà i nuovi dispositivi e le ultime novità, ma non ha ancora comunicato i dettagli precisi. L’attesa cresce tra gli appassionati di tecnologia, pronti a scoprire cosa presenterà il colosso sudcoreano.

Questo testo sintetizza l’annuncio ufficiale relativo a Galaxy Unpacked, confermando data, luogo e contenuti principali della prossima presentazione Samsung. Verranno delineate le tempistiche dello streaming, la lineup attesa e l’enfasi sul software, con particolare attenzione all’integrazione dell’IA e a One UI 8.5. galaxy unpacked febbraio 2026: data, luogo e stream. l’evento è previsto per mercoledì 25 febbraio con inizio alle 13:00 ora orientale (et) e alle 10:00 ora pacifico (pt). la location indicata è san francisco, california, e la manifestazione sarà disponibile in diretta, offrendo una presentazione delle novità samsung. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Approfondimenti su Galaxy Unpacked

Samsung ha confermato che l’evento di presentazione si terrà quasi il 25 febbraio.

La scheda tecnica completa del Galaxy S26 è trapelata prima dell’annuncio ufficiale di Samsung.

