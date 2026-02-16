Salvataggio a San Secondo di Pinerolo | donna scende in riva al fiume per soccorrere il proprio cane ma resta bloccata e dà l' allarme

Una donna di San Secondo di Pinerolo è rimasta bloccata sulla sponda del fiume Chisone mentre cercava di salvare il suo cane, Lupin. La donna si è avvicinata troppo al bordo del corso d’acqua, scivolando e rimanendo intrappolata tra le rocce. Fortunatamente, ha subito dato l’allarme, attirando l’attenzione dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato la donna e messo in sicurezza sia lei che l’animale.

Nella mattinata di oggi, lunedì 16 febbraio 2026, una donna si è calata sulla sponda del fiume Chisone nella zona di via Fossat a San Secondo di Pinerolo per soccorrere il proprio cane Lupin. Ha però avuto difficoltà a risalire, proprio come era già accaduto all'animale, a causa del terreno eccessivamente scivoloso, e così ha dato l'allarme componendo il 112 col telefono cellulare. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Pinerolo, supportati dai colleghi del nucleo speleo-alpino-fluviale del comando provinciale di Torino, i sanitari del 118 Azienda Zero e una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri della compagnia di Pinerolo.