San Fermo segreti e capolavori in riva al fiume
San Fermo, situato lungo le rive del fiume a Verona, nasconde un patrimonio storico e architettonico di grande valore. Le sue due chiese, costruite sui resti di uno dei primi edifici di culto cristiani in città, sono dedicate ai santi Fermo e Rustico, tra i primi martiri veronesi. Un luogo che unisce storia e arte, offrendo uno sguardo sul passato religioso e culturale della zona.
Due chiese in una, sorte sui resti di uno dei primi edifici di culto cristiani a Verona.Dedicata ai leggendari santi Fermo e Rustico, i primi ad essere martirizzati in città.Cartaginesi o paladini di Carlo Magno: il mistero sui due martiri rimarrà, forse, tale per sempre. Oggetto di una contesa. 🔗 Leggi su Veronasera.it
