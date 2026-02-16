Salto in alto campionati italiani under 18 | atleta brindisina conquista l' argento
Sofia Linnea Sternativo, atleta di Brindisi, ha ottenuto il secondo posto ai campionati italiani under 18 nel salto in alto, spingendosi oltre la quota di 1,75 metri. La sua performance ha stupito gli spettatori, soprattutto considerando che si tratta di una competizione molto combattuta tra giovanissimi talenti italiani. La giovane atleta ha dimostrato determinazione e talento, conquistando un risultato che la mette tra le migliori della sua categoria.
La francavillese Sofia Linnea Sternativo, nata nel 2010, unica del Sud Italia nella gara, conquista un importantissimo risultato, al suo primo anno da under 18 FRANCAVILLA FONTANA - Grande risultato per la giovane atleta Sofia Linnea Sternativo, che saltando la misura di 1.66 metri ha conquistato la medaglia d’argento nel salto in alto ai campionati italiani Under 18 indoor, svoltisi ad Ancona, domenica 15 febbraio. L’atleta francavillese, nata nel 2010, frequenta il secondo anno del liceo scientifico “Ribezzo” e si distingue per talento, determinazione e continuità di rendimento. Il secondo posto ottenuto ad Ancona rappresenta la conferma di un percorso già brillante: lo scorso ottobre, infatti, aveva già conquistato la medaglia d’argento ai campionati italiani Under 16 di Viareggio, dimostrando una progressione tecnica costante.🔗 Leggi su Brindisireport.it
