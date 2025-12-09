Nuoto impresa di Debora Scita | l' atleta ferrarese è argento ai Campionati italiani indoor

Ferraratoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Medaglia d’argento ai Campionati italiani Master indoor di nuoto. E’ un risultato di assoluto prestigio quello conquistato da Debora Scita nel corso dell’ultimo fine settimana a Torino. L’atleta ferrarese della Thermae Sport (società con sede ad Occhiobello), infatti, domenica 7 ha ottenuto il. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Attraversa lo Stretto di Messina a nuoto per salvare vite: l'impresa di Gianmarco Carlini

Nuoto Pinnato: La sogese ai mondiali in egitto. Trevisani, un’altra impresa. Brilla anche Panzarini

Impresa della cooperatrice casertana: attraversa a nuoto lo Stretto di Messina per costruire una scuola in Africa