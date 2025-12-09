Nuoto impresa di Debora Scita | l' atleta ferrarese è argento ai Campionati italiani indoor
Medaglia d’argento ai Campionati italiani Master indoor di nuoto. E’ un risultato di assoluto prestigio quello conquistato da Debora Scita nel corso dell’ultimo fine settimana a Torino. L’atleta ferrarese della Thermae Sport (società con sede ad Occhiobello), infatti, domenica 7 ha ottenuto il. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Attraversa lo Stretto di Messina a nuoto per salvare vite: l'impresa di Gianmarco Carlini
Nuoto Pinnato: La sogese ai mondiali in egitto. Trevisani, un’altra impresa. Brilla anche Panzarini
Impresa della cooperatrice casertana: attraversa a nuoto lo Stretto di Messina per costruire una scuola in Africa
IMPRESA D'OROOOOO Razzo in stato di grazia agli Europei di nuoto in corta a Lublino Polonia, Alberto Razzetti firma un’altra impresa. Dopo l'argento nei 200 misti, l’atleta ligure delle Fiamme Gialle e del Genova Nuoto My Sport centra il tito - facebook.com Vai su Facebook
DA OASPORT - #Nuoto #Europeinuotovascacorta2025 #LeonardoDeplano Nuoto, gli azzurri della 4×50 stile mista: “Un sogno il record del mondo, ma ci credevamo”: Straordinaria impresa di Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro e Sara Curtis. Vai su X
50 podcast italiani da divorare questo inverno gqitalia.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 16:25 romadailynews.it
Sabatini loda Chivu: «Personaggio da preservare, all’Inter ha fatto una rivoluzione gentile» internews24.com
Dove vedere in tv Scandicci-Osasco Sao Cristovao Saude, Mondiale per club volley femminile: orario, ... oasport.it
Mazzetta da 560 euro per un incarico pubblico: il sindaco indagato per corruzione thesocialpost.it
Mostro di Firenze, il documento inedito: «Pacciani fu un incidente di percorso. Ecco i nomi della squadra ... leggo.it
Giornale radio del mattino, martedì 9 dicembre lapresse.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 16:25 romadailynews.it
Sabatini loda Chivu: «Personaggio da preservare, all’Inter ha fatto una rivoluzione gentile» internews24.com
Dove vedere in tv Scandicci-Osasco Sao Cristovao Saude, Mondiale per club volley femminile: orario, ... oasport.it
Mazzetta da 560 euro per un incarico pubblico: il sindaco indagato per corruzione thesocialpost.it
Mostro di Firenze, il documento inedito: «Pacciani fu un incidente di percorso. Ecco i nomi della squadra ... leggo.it
Giornale radio del mattino, martedì 9 dicembre lapresse.it