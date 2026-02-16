Roma | pestaggio funzionario ministeriale custodia cautelare in carcere per altri due 19enni

Un funzionario ministeriale è stato aggredito a Roma il 10 gennaio, e ora due giovani di 19 anni sono stati messi in carcere con un'ordinanza di custodia cautelare. La polizia ha fermato i due dopo aver raccolto prove che li collegano all'aggressione avvenuta nei pressi della stazione Termini, dove il funzionario è stato colpito con schiaffi e calci.

Due ulteriori persone sono state colpite da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere in relazione al violento pestaggio di un funzionario ministeriale avvenuto nelle vicinanze della stazione Termini il 10 gennaio scorso. Identità degli Arrestati. Si tratta di due giovani tunisini di 19 anni. Il primo dei due si trovava già in carcere a Regina Coeli per un reato preesistente, mentre il secondo è stato rintracciato a Perugia e successivamente trasferito a Roma, anch'egli a Regina Coeli, dove è attualmente a disposizione dell'autorità giudiziaria. Operazione Congiunta delle Forze dell'Ordine.