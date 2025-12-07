Gasperini | Il secondo tempo ha avuto poco di una partita di calcio in undici avremmo fatto meglio
Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, è intervenuto a Dazn nel post-gara di Cagliari-Roma. Di seguito quanto dichiarato. Gasperini: «Nel secondo tempo non sembrava una partita di calcio». Espulsione? «Mi sembra tutto chiaro, a differenza di quello che abbiamo visto contro il Napoli o altre volte. Si è già visto tutto.». Dopo l’inferiorità numerica avete fatto molta fatica a trovare lo sviluppo di gioco. «Sì, effettivamente in 10 la partita è diventata difficile anche se per un bel pezzo siamo riusciti a non subire dei pericoli. Era difficile costruire qualcosa di più, c’è stata qualche situazione di ripartenza ma è chiaro che in quelle condizioni anche di vento diventa più una battaglia che una partita vera. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
