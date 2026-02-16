Roma accelera su energia sostenibile | studenti e ricercatori a confronto per un futuro più verde e innovativo

Roma ha deciso di accelerare sul fronte dell’energia sostenibile, coinvolgendo studenti e ricercatori in un confronto diretto. L’obiettivo è trovare soluzioni pratiche per ridurre le emissioni e migliorare l’efficienza energetica nei prossimi anni. Durante l’evento, sono stati presentati progetti innovativi, tra cui uno sviluppo di pannelli solari più efficienti, realizzato da un gruppo di studenti locali.

Roma ospita il confronto internazionale sull'energia sostenibile: un nuovo impulso per l'innovazione tecnologica. Roma è stata il centro di un vivace dibattito internazionale sull'energia sostenibile e l'innovazione tecnologica, con la conclusione del Grand Challenges Scholars Program il 16 febbraio 2026. L'evento ha riunito oltre 600 studenti, ricercatori e professionisti da tutto il mondo, focalizzandosi sull'impatto sociale della ricerca e sullo sviluppo di soluzioni concrete per le sfide energetiche globali, con un'attenzione particolare all'idrogeno verde e all'intelligenza artificiale. Un ecosistema di innovazione all'Università La Sapienza.