Rogo Crans Pm Roma verso maxi-perizia

I pubblici ministeri di Roma hanno deciso di affidare una perizia approfondita sulle cause del tragico incendio al Constellation di Crans-Montana, in cui hanno perso la vita 41 giovani italiani. La decisione arriva dopo aver analizzato i primi risultati delle indagini e vuole chiarire i dettagli dell’incendio che ha scosso la comunità italiana in Svizzera.

21.40 I Pm romani che indagano sul rogo al Constellation di Crans-Montana, costato la vita a 41 giovani, disporranno una maxi-perizia per le vittime italiane. La consulenza riguarderà tutta la documentazione medica sugli italiani coinvolti. Sei morti,feriti o ustionati in 13: per questi proseguono audizioni. Nei giorni scorsi disposto il sequestro dei cellulari di vittime e feriti per cercare ed esaminare foto e video. Si indaga per disastro e omicidio colposi, incendio e lesioni gravissime.