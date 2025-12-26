Altro che motivi futili | la rissa della Vigilia figlia dell’alcol venduto ai minori

Ad Avellino, la sera della Vigilia di Natale, la violenza non è scoppiata per caso. Non è arrivata all’improvviso, non è caduta dal cielo come una disgrazia imprevedibile. È cresciuta lentamente, sotto gli occhi di tutti, nel silenzio comodo di chi finge di non vedere.Alcol venduto ai minori: una. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Alcol venduto ai minori, sanzionato un minimarket a Formigine

Leggi anche: Alcol venduto ai minori, sanzionato un minimarket a Formigine

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Caos in centro storico nella notte: scoppia una rissa a colpi di pietre e catene; Rissa alla «festa alcolica» del Camel Ponce a Pietrasanta: due feriti, uno in codice rosso; Rissa a colpi di spranga in stazione davanti ai passanti: daspo ai quattro coinvolti. Hanno precedenti per violente rapine e aggressioni; Rissa in stazione fra tre uomini, uno portato in Questura.

Brindisi, scoppia una rissa per futili motivi e un giovane tira fuori un coltello: 4 denunce - Quattro giovani sono stati denunciati a piede libero dopo una rissa scoppiata lo scorso 25 aprile a Brindisi, in Corso Umberto I° poco distante dalla stazione. lagazzettadelmezzogiorno.it

Lite per futili motivi sfocia in una vera e propria rissa: quattro arrestati - I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno arrestato 4 trapanesi responsabili di una rissa che si è consumata in città nei giorni scorsi. canicattiweb.com

Sparatoria in piazza a Monreale: tre morti e due feriti. "Lite per futili motivi" - normanno a 10 chilometri da Palermo, tre giovani sono morti nella notte in una sparatoria. iltempo.it

Retroscena Milan, altro che Fullkrug: Kean il preferito di Allegri per gennaio. I motivi del mancato affondo al bomber viola Per saperne di più leggete il 1° commento E voi chi preferite tra i due attaccanti - facebook.com facebook