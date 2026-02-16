Ribrezzo Domenica In critica feroce dalla famosa della televisione dopo l’ultima puntata

Claudia Rossi, nota conduttrice televisiva, ha criticato duramente l’ultima puntata di Domenica In, accusando lo show di aver trascurato i dettagli più significativi. La sua critica nasce dopo aver visto una puntata in cui, secondo lei, sono stati tralasciati aspetti fondamentali della vita di Claudio Villa, tra cui alcuni episodi poco approfonditi sulla carriera del cantante. Rossi ha pubblicato un commento su Twitter, evidenziando come la trasmissione si sia concentrata troppo sugli aspetti superficiali, lasciando da parte le storie più autentiche.

Domenica In ricorda la figura di Claudio Villa, ma subito dopo la puntata scoppia un vero e proprio caso. Nella trasmissione andata in onda domenica 15 febbraio 2026, Mara Venier ha voluto rendere omaggio al "Reuccio" della canzone italiana con uno spazio interamente dedicato alla sua figura, tra immagini di repertorio, racconti di carriera e testimonianze personali. In studio erano presenti Patrizia Baldi, ultima moglie del cantante, insieme a due delle figlie nate dal loro matrimonio. Durante la puntata si è parlato dell'infanzia di Claudio Villa, dell'ascesa artistica, ma anche del lato più privato: il rapporto con la moglie, la dimensione domestica, il ruolo di padre.