Stellantis sarà Robert Peugeot a rappresentare la famiglia nel cda fino al 2028

Robert Peugeot assumerà il ruolo di rappresentante della famiglia nel consiglio di sorveglianza di Stellantis fino al 2028, consolidando la presenza storica della famiglia nel cuore del gruppo automobilistico. Questa nomina sottolinea l’impegno di Peugeot nel mantenere un legame forte tra il patrimonio familiare e le strategie future dell’azienda, rafforzando la continuità e la visione a lungo termine del colosso automobilistico.

© Lettera43.it - Stellantis, sarà Robert Peugeot a rappresentare la famiglia nel cda fino al 2028 Sarà Robert Peugeot a rappresentare il gruppo famigliare francese nel consiglio di sorveglianza di Stellantis fino al 2028. La nomina, che scatterà formalmente con l’assemblea generale prevista in primavera, affida al 75enne Robert Peugeot un nuovo mandato di due anni, dopo quello straordinario di durata quinquennale ricevuto nel 2021. La nomina rappresenta una scelta di continuità nella governance del colosso automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA: in corsa per la rappresentanza famigliare c’era anche il cugino Xavier Peugeot, 61 anni, oggi a capo del marchio DS Automobiles dopo aver diretto la divisione dei veicoli commerciali, considerata tra le più redditizie del gruppo. 🔗 Leggi su Lettera43.it Leggi anche: Stellantis Cassino: "situazione drammatica, l'occupazione crolla. Inaccettabile attendere i nuovi modelli fino al 2028" Leggi anche: Stella Artois e il "Perfect Serve" alla Sinner: sarà la birra ufficiale delle Finals fino al 2028 Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Stellantis, la famiglia Peugeot conferma Robert nel board: sconfitto il cugino Xavier ma le tensioni restano - La famiglia francese preferisce la continuità e conferma Robert Peugeot nel board di Stellantis fino al 2028. milanofinanza.it

Robert Peugeot vince la sfida in famiglia con il cugino: resterà alla guida della holding francese e nel cda di Stellantis - Peugeot Invest ha scelto la continuità, Robert ha battuto la concorrenza del cugino Xavier Peugeot: «Vogliamo contribuire attivamente» alla governance di Stellantis ... msn.com

La famiglia Peugeot sceglie Robert Peugeot come rappresentante in Stellantis - Il gruppo famigliare di Peugeot ha confermato Robert Peugeot come rappresentante nel consiglio di amministrazione di Stellantis, optando così per la ''continuità'' rispetto al precedente mandato. ansa.it

Robert Peugeot rinnova il mandato biennale nel CdA Stellantis - facebook.com facebook

Robert Peugeot rinnova il mandato biennale nel CdA Stellantis ift.tt/ZBcdbS1 x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.