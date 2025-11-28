Centro per le pari opportunità della Regione Umbria nominata la nuova presidente e l' assembea
Federica Moretti è la nuova presidente del centro per le pari opportunità della Regione Umbria. L’elezione è avvenuta poco dopo l’insediamento della nuova assemblea del centro, composta dalle 20 rappresentanti elette dall’assemblea legislativa e dalle consigliere di parità.Moretti è insegnante di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Buongiorno Polistena ? Il centro di raccolta comunale (isola ecologica) sarà ampliato. Con il nuovo finanziamento ottenuto dal Consorzio RAEE pari a 75.000 euro, stiamo programmando la sistemazione del centro con particolare riguardo alla viabilità ester - facebook.com Vai su Facebook
Centro per le pari opportunità della Regione Umbria, nominata la nuova presidente e l'assembea - L’elezione è avvenuta poco dopo l’insediamento della nuova assemblea del centro, composta dalle 20 ... Lo riporta perugiatoday.it
Pari opportunità: formazione e sicurezza urbana al centro dei lavori della Commissione regionale - Nella Giornata contro la violenza sulle donne, la Commissione regionale presenta formazione insegnanti e studio sulla sicurezza urbana. Come scrive ilnuovoterraglio.it
Violenza sulle donne, 1.600 richieste di aiuto - Sono raccontati nel bilancio sociale di mandato del Centro per le pari opportunità della Regione Umbria ... Secondo rainews.it