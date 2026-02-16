Referendum il ministero chiede all' Anm i nomi dei finanziatori del Comitato del No Pd | intimidazione La risposta delle toghe pdf

Il ministero ha richiesto all’Anm i nomi delle persone che finanziano il Comitato del No, dopo aver accusato il gruppo di ricevere sostegni da fonti misteriose. Questa richiesta ha suscitato le proteste del Partito Democratico, che parla di un tentativo di intimidazione. L’Anm ha risposto sottolineando che il Comitato opera in modo indipendente e che i finanziamenti sono una questione interna. La disputa riguarda i rapporti tra le istituzioni e i soggetti che si oppongono alle riforme.

Il Ministero della Giustizia invita l'Associazione nazionale magistrati a valutare se rendere noti i finanziatori del Comitato per il «no» promosso dall'Anm, così da rispondere a un'interrogazione del deputato di Forza Italia Enrico Costa rivolta allo stesso Ministero. La richiesta è contenuta nella lettera - resa nota dal Pd - inviata dal capo di gabinetto di via Arenula, Giusi Bartolozzi, al presidente dell'Anm Cesare Parodi. E intanto in un'interrogazione parlamentare al ministro FdI chiede di chiarire «quanti dei magistrati iscritti alle correnti siedono nel Csm, o ricoprono incarichi direttivi o semidirettivi negli uffici giudiziari».