Referendum il fronte del No si mobilita | eventi in tutta la città Incontro con Benedetta Tobagi

Il Comitato della società civile per il no al referendum sulla giustizia ha organizzato diverse iniziative in città, dopo che Benedetta Tobagi ha incontrato i cittadini per discutere di riforme e diritti. Da settimane, i volontari portano avanti la campagna, coinvolgendo sempre più persone, ora oltre i 100 attivisti. Questa mattina, un evento pubblico ha attirato una buona presenza di cittadini interessati alle modifiche proposte.

Il Comitato della società civile intensifica le iniziative sul territorio e lancia l'incontro con Tobagi per l'avvio ufficiale della mobilitazione referendaria Mercoledì 18 febbraio, alle ore 20,30, al Centro di quartiere Lagomaggio in via Pintor 7 (sopra il Conad davanti all'ospedale) si terrà un incontro pubblico promosso dal Comitato della società civile. Interverranno Savio Galvani, Enzo Paolini e Silvia Zoli per spiegare le ragioni del no e per rispondere alle domande dei presenti. Nelle piazze. Il punto informativo del Comitato della società Civile per il no è in piazza Tre Martiri tutti i mercoledì mattina e i sabati mattina e pomeriggio per informare la cittadinanza. Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo Benedetta Tobagi, componente del Consiglio Direttivo del Comitato Società Civile per il NO, ha partecipato alla trasmissione Piazza Pulita L'intervista a Benedetta Tobagi, storica e scrittrice: "Con questa riforma non avremmo saputo nulla di stragi e P2".