Referendum il fronte del No si mobilita | eventi in tutta la città Incontro con Benedetta Tobagi

Da riminitoday.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comitato della società civile per il no al referendum sulla giustizia ha organizzato diverse iniziative in città, dopo che Benedetta Tobagi ha incontrato i cittadini per discutere di riforme e diritti. Da settimane, i volontari portano avanti la campagna, coinvolgendo sempre più persone, ora oltre i 100 attivisti. Questa mattina, un evento pubblico ha attirato una buona presenza di cittadini interessati alle modifiche proposte.

Il Comitato della società civile intensifica le iniziative sul territorio e lancia l’incontro con Tobagi per l’avvio ufficiale della mobilitazione referendaria Mercoledì 18 febbraio, alle ore 20,30, al Centro di quartiere Lagomaggio in via Pintor 7 (sopra il Conad davanti all’ospedale) si terrà un incontro pubblico promosso dal Comitato della società civile. Interverranno Savio Galvani, Enzo Paolini e Silvia Zoli per spiegare le ragioni del no e per rispondere alle domande dei presenti. Nelle piazze. Il punto informativo del Comitato della società Civile per il no è in piazza Tre Martiri tutti i mercoledì mattina e i sabati mattina e pomeriggio per informare la cittadinanza.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

Referendum sulla giustizia: la società civile si mobilita per il No, incontro pubblico

La città di Brindisi si prepara a un nuovo appuntamento sulla riforma Nordio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.