Record storico nel collezionismo | venduto il Pikachu Illustrator per 16,5 milioni di dollari

Il Pikachu Illustrator ha raggiunto un prezzo record di 16,5 milioni di dollari durante un'asta a New York, dimostrando che le carte collezionabili possono valere più di molte opere d’arte. La vendita ha attirato l’attenzione di collezionisti e investitori di tutto il mondo, che ora vedono queste carte come un’opportunità concreta di investimento. Tra gli acquirenti c’è un collezionista asiatico, che ha battuto concorrenti europei e americani. La cifra rappresenta un nuovo massimo storico, superando di gran lunga le aste precedenti.

(Adnkronos) – Il settore delle carte collezionabili ha ufficialmente infranto una barriera storica, consolidando la propria posizione come asset d'investimento di rilevanza globale. La celebre carta Pikachu Illustrator, precedentemente di proprietà del creator Logan Paul, è stata venduta all'asta per la cifra record di 16.492.000 dollari. L'operazione non rappresenta soltanto un traguardo per l'ecosistema Pokémon,.